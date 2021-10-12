振興五倍券正式上路，近日卻傳出有民眾不慎將紙本五倍券弄濕毀損，擔心無法繼續使用五倍券，對此，經濟部長王美花今（12日）受訪時表示，若在可辨識的範圍內，歡迎民眾來更換，同時也可以打1988電話詢問。
民眾若不慎弄濕紙本五倍券，導致印刷模糊要怎麼辦？對此，經濟部長王美花受訪時表示，比照之前三倍券的方式，若在還可以辨識的範圍內，歡迎民眾依照使用規則來做更換，可以打電話到1988詢問。
此外，有民眾發現很多店家無法使用數位支付，沒辦法使用數位五倍券，王美花表示，經濟部把所有有統編的餐飲業者都納進來，有些店家沒有用數位工具，有些數位工具種類不太一樣，會盡量把相關資訊更新在網站上，讓民眾可以比較容易了解店家用的數位工具。
至於近期進口奶油價格大漲逾3成，導致業者開始調漲糕餅類售價，漲幅達3％到5％。王美花表示，對於國際原料價格變動情形，經濟部工業局會趕快掌握相關狀態，目前還在了解中。
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