男子卡進後方50公尺外的白色自小客車底，警消獲報救出已無心跳，緊急送往醫院搶救仍宣告不治。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市今早發生一起大貨車撞行人，男子卻卡50公尺外汽車底，汽車女駕駛嚇的發抖。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市五權西路二段知高橋12日凌晨2時10分發生一起離奇車禍，當時天正下大雨，一輛17噸大貨車行經南屯區，疑撞上一名年約50歲的男子，但男子不在貨車輪下，卻是卡進後方50公尺外的白色自小客車底，警消獲報救出已無心跳，緊急送往醫院搶救仍宣告不治。

這名貨車駕駛向警方供稱，車身右側撞到五十三歲周姓男子，但這名行人卻是卡在白色汽車底，沒撞人但這名被撞行人卻卡在車底，女駕駛被突如其來的景象嚇得全身發抖。

警方調查指出，大貨車行駛在外側車道時，正準備北上國道，但這輛自小客行駛在中線車道；行經事故地點時，17噸的大貨車先與走在中外側車道的行人周男碰撞，周男倒地後被後方遭駛白色自小客輾過，造成頭部、身體、四肢多處受傷，經送往醫急救，凌晨3時15分宣告不治。

警方調查，大貨車與汽車兩名駕駛無酒駕、死者周男也無酒精反應，因今天凌晨台中市下雨，道路溼滑，地面上未發現有剎車的痕跡，車禍發生原因，警方還要進一步調釐清。