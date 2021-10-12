金管會證期局表示，核准富蘭克林華美投信申報募集開放式指數股票型「富蘭克林華美全球潔淨能源ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣200億元整，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局表示，「富蘭克林華美全球潔淨能源ETF證券投資信託基金」由彰銀行擔任基金保管機構，以追蹤「標普全球潔淨能源精選指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標，自上市日起投資於標的指數成分證券總金額，應逾基金淨值的90％。