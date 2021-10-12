1.威剛(3260)：前3季營收年增逾2成、宅商機添Q4柴火，晨盤股價逆漲逾2%，向上挑戰月線。

2.千興(2025)：9月營收年增302.93%，晨盤股價跳空漲停鎖死，飛過月線。

3.海光(2038)：9月營收年增94.29%，帶動盤初股價一度逆漲近3%。

4.中鋼(2002)：9月、Q3、前三季營收創三高，晨盤股價開低走高，抗跌氣勢不弱。

5.中華(2204)：9月營收年減12.32%，前三季年增8.06%，雖上周五獲外資大舉買超706張，但今股價大跌逾5.5%，摔出5日線、月線，季線告急。

6.農林(2913)：9月營收年增19.28%，增幅較8月大舉提升，支撐晨盤股價逆漲近1%。

7.元太(8069)：轉型有成，9月營收攀峰，今彈漲6%，飛上月線。

8.元晶(6443)：啟動太陽能模組廠二期擴建，產能可望增加五成至1.5GW，晨盤帶量跳漲4%，衝上30元及季線。

9.榮昌(3684)：9月營收為1.05億元，年增153.91%，激勵今跳空漲停，站上40元及各短均線。

10.三晃(1721)：9月營收帶勁，吸引外資連2買，帶動股價連拉3根漲停，站上半年高峰。

11.揚明光(3504)：9月營收為4.46億元，年增13.6%，晨盤火速攻頂，來到相對高檔。

12.聯合再生(3576)：新能源題材點火，近期獲外資偏多操作，一度挾量攀揚3%，站穩各均線上方。

13.旭隼(6409)：第3季營收45.2億元創單季新高，股價不受大盤影響，強勁走高約3%。

14.廣宇(2328)：9月營收雙升+量能增溫，早盤走高2%，股價登2個月來高點。

15.福壽(1219)：原物料吹漲風，外資連續買超4日，股價攀升突破20元，挑戰上檔反壓。

16.和成(1810)：房市綠燈，建案帶動衛浴設備拉貨，股價高檔有撐，強勢守在14元之上。

17.泰鼎-KY(4927)：前3季營收年增17.63%，第4季拚今年高峰，外資買超支持，股價強守5日線上。

18.富邦媒(8454)：大股東南韓WOORI HOMESHOPPING CO.申讓3800張持股，上周三大法人站賣方，晨盤股價跌近5%，失守5日線。

19.敦泰(3545)：9月營收穩高檔，Q4轉趨保守，早盤下滑，仍相對有守。

20.夏都(2722)：上月營收年減近2成，外資轉賣超，股價高檔續修正，下跌近6%。

21.華夏(1305)：國際油價續飆，晨盤點火續攻，一度衝上45.7元。

22.台航(2617)：運價趨弱，BDI指數連2跌，外資轉賣超，早盤重挫近7%。

23.祥碩(5269)：9月營收年減逾3成，投信看淡，股價走衰逾5.5%，1500元告失。

24.大同(2371)：基本面有撐、五倍券加分，外資8日賣超減幅，早盤相對大盤抗跌。

25.麗臺(2465)：顯卡市場供不應求，後市持續看旺，早盤放量漲逾5%，躍上季線、半年線。

26.安泰銀(2849)：併國票金傳近期拍板，早盤漲逾3%。(編輯整理：李慧蘭)