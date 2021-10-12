五倍券引爆龐大內需商機，車商龍頭和泰汽車宣布出手，配合本月推出TOYOTA COROLLA CROSS上市周年購車優惠活動，祭出5000元振興五倍券紙本券折抵可車輛價格1萬元，讓這波五倍券爭奪戰由零售擴大至高單價商品。

和泰車去年10月發表TOYOTA戰略車種 COROLLA CROSS，上市後獲得消費者肯定，不但在上市首月接單即突破10000台，更在今年1月單月熱銷6195台，創下台灣車市過去20年的單月領牌紀錄，而在屆滿一週年之際，累計銷售突破42000台，再次創下SUV單一車型的銷售歷史紀錄。

COROLLA CROSS具備HYBRID及汽油雙動力引擎、TNGA高剛性車體，深具強悍、運動個性風格，加上標配7氣囊以及TOYOTA Safety Sense2.0(智動駕駛輔助系統)等多項主被動安全防護系統，在上市後每月都是台灣汽車市場的單一車款銷售冠軍。

而於上月發表全球獨賣的COROLLA CROSS GR SPORT除了搭配帥氣的運動化套件之外，也藉由日本GR團隊專業調校的運動化懸吊系統及底盤性能強化，推出後也獲得市場好評與年輕人青睞，上市首月接單超過1200台，佔COROLLA CROSS構比約25％，另HYBRID佔比則約為45％，表現超乎預期，延續更高人氣。

除五倍券購車優惠，和泰車同步提供60萬30期高額零利率優惠專案，搭配5年14萬公里延長保固優惠，衝刺年底購車旺季。