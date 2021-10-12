員警最後透過人臉辨識系統，才順利將阿公帶回真正的「家」，找了他許久的孫子們也趕緊上前迎接。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中82歲的有嚴重重聽的黃姓阿，日前在國中外迷路，台中市警察局第三分局勤工派出所警員獲報到場協助，但依阿公報的住家住址帶他抵達，卻發現不是他的家，員警最後透過人臉辨識系統，才順利將阿公帶回真正的「家」，門牌號碼雖然都是「9」號，距離卻有2.4公里之遙。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員楊舒婷、警員楊文益於日前7時多擔服巡邏勤務時，接獲轄內國中報案，校園外的人行道上有迷途老翁需警方協助。82歲的黃姓阿公有嚴重的重聽，員警經過一番努力，才從阿公口中獲知住家住址，然帶著他抵達其所述的地址，阿公對該處一臉茫然，附近的住戶也說不曾見過黃姓阿公。

員警最後透過人臉辨識系統，才順利將阿公帶回真正的「家」，回到熟悉的地方，阿公急急忙忙想要下車，找了他許久的孫子們也趕緊上前迎接。

黃姓阿公的一雙孫子向員警表示，早上起床後發現阿公不在家，急忙出門尋找卻遍尋不著，不久前才回家巡視阿公是否已自行返家，就看到警車停在自家門口。據悉黃姓阿公幾乎每個月都會走失，阿公經就醫檢查未達失智標準，然重聽嚴重又經常亂報地址，最遠還曾走到大坑地區，幸好每次都在大家的協助下安然返家。

員警聽聞後，建議家人最好再嘗試為阿公申請防走失手鍊，或是自製可供協尋的標示物品，避免阿公再度走失讓家人擔心，對於員警的關心，家屬也向員警表達深切的感謝之情。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安返家。