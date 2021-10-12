和潤（6592）自結，9月合併營收15.67億元，改寫歷史單月新高紀錄，年增26.37％；累計前三季合併營收128.66億元、年增20.14％，亦改寫同期新高。

和潤透露，9月國內車市脫離農曆鬼月干擾後復甦，加上先前因疫情遞延的買氣回籠，推升新車與中古車交易量增，帶動汽車金融業務增長，加上對岸融資業務持續增長，造就9月營收高峰。