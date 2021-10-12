疫情趨緩，振興五位券與「國旅券」及北市府發行「熊好券」助拳，國內旅遊人氣可望回溫，為搶攻這一波商機，老爺酒店集團旗下2家老爺會館與薆悅集團新品牌「昇之道健康養生會館」聯手合作推出「城市微放鬆」住房專案。針對偏好就近度假的小資客群，入住老爺會館一泊一食再贈價值1200元的雙人足部按摩30分鐘體驗券，舒緩日常的壓力，每房每晚2399元起，搭配「國旅券」或「熊好券」的千元旅遊金，加碼房型升等好康，換算下來雙人住宿含紓壓體驗1400元有找。

以商務客住宿的老爺會館在疫情影響下調整方向，一年多來積極經營國旅市場，並強化「異業結盟」尋求突破。透過包裝旅客喜好的休閒服務，提高住市區飯店的附加價值，加以彈性而優惠的價格策略亦增加國人至台北旅遊的意願，為飯店帶來新客群。

看好中央政府加碼「國旅券」及台北市政府發行的「熊好券」，可挹注一波國旅出遊潮，老爺會館台北南西、台北林森兩館攜手鄰近的「昇之道健康養生會館」推紓壓住房專案，推薦旅客逛飯店週邊的觀光熱點南西商圈、赤峰街，接著到合作商家享受足部按摩，再夜宿老爺會館，2399元的實惠價格適合精打細算的小資上班族，且不須遠行、平日就可享受。對於抽中國旅券或熊好券的民眾使用補助更划算，每房折抵旅遊金1000元後，雙人住飯店一晚加足療等於每人700元有找。

老爺會館「城市微放鬆」住房專案即日起開放官網訂房，住宿期間至12月30日，辦理入住後時贈送1張「昇之道雙人足部按摩體驗券」，可兌換雙人足部按摩30分鐘及足浴5分鐘，周日至周四入住再享延後退房，若使用「國旅券」或「熊好券」旅遊補助，加碼房型升等好康。