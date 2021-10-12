兩岸專家、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山今早出席電台節目POP撞新聞，接受主持人黃暐瀚專訪，解讀蔡總統國慶談話。趙春山對於蔡總統提出中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」感到驚訝，趙認為這是蔡英文收下中華民國「招牌」並再丟給大陸；而蔡總統曾對趙說過對兩岸「我沒有模糊空間」，現在正式攤牌不再模糊，但可能要付出代價。

趙春山表示，蔡英文此時拋出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，等於是將民進黨「台灣前途決議文」跨進一步，是非常大的改變，目前美國保持觀望；惟以現今台美關係美國理應事前知道蔡英文的說法。而民進黨深綠無意見，但蔡回到中華民國有吸納「淺藍」票的意味。

趙春山指出，2016年在蔡英文的諮詢時曾建議蔡接受「九二共識」，畢竟此「創造性模糊」非常好，但蔡英文當時說「我沒有模糊空間」。趙春山說現在終於知道所謂「沒有模糊空間」的意思，原來是要把中華民國搬上桌，向大陸攤牌，說我不屬於你，看大陸將來怎麼處理。

趙春山認為，過去馬英九採模糊戰略，現在最後一任期，蔡英文把「模糊變成清晰」，可能要付出兩岸關係更壞的代價。而這次蔡英文並未把兩岸關係「定位」，因為蔡認為兩岸關係定位應該兩邊來談，不是一方說的算，保留空間要跟對岸談，但當然大陸不會跟她談，因為「九二共識」是定海神針，故兩岸後續不容樂觀。