受到圓規颱風外圍環流影響，氣象局今（12日）9時發布大規模或劇烈豪雨特報，中央災害應變中心表示，宜蘭及台中市山區有大豪雨或超大豪雨機率，台灣附近各海面風浪明顯偏大，過去24小時最大浪高出現在蘭嶼浮標達8.1公尺，仍呼籲民眾仍應避免前往海邊活動。

根據氣象局最新資料顯示，颱風8時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約 390 公里之海面上，以每小時28公里速度，向西進行。自10日0時至12日5時止，各地出現較大雨量為宜蘭縣翠峰湖746.5毫米、台中市南湖圈谷709.5毫米、花蓮縣和平林道504.5毫米、台東縣向陽376.5毫米、新北市福山植物園340.5毫米、屏東縣大漢山321.0毫米。

中央災害應變中心表示，目前台灣附近各沿海已普遍觀測到3至5公尺左右的長浪，未來基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、西南部及恆春半島仍易有長浪發生；東半部宜花東雨勢仍大，金門馬祖澎湖風勢依然強勁。

由於受外圍環流影響，今（12日）宜蘭及台中市山區有大豪雨或超大豪雨機率，花蓮及新北市山區可能降下豪雨或大豪雨，民眾應留意氣象局最新天氣資訊。

中央災害應變中心副指揮官、消防署蕭煥章表示，今天是國慶三天連假後第一天上班日，除花蓮．金門、連江外，其他地區都正常上班上課，部分地區因路樹倒塌，且天雨路滑，上班上學外出行車或行走皆要小心，以確保安全。