振興五倍券8日開放使用，由經濟部推出的「好食券」也同步開跑，不過卻傳出各種「災情」，有民眾在經濟部網站找尋可使用好食券的店家，用餐後才發現該店不能刷卡，將悲慘遭遇PO上網後竟釣出一堆苦主。網友也紛紛湧入經濟部臉書抱怨，直呼爛透了。

有PTT鄉民發文表示「政府網站說可以好食券店家不能刷卡」，原本想大吃一頓，沒想到點餐後才發現該店家沒有提供刷卡，店員也說不能用好食券。其他網友看了後也分享自己的經歷，「台灣Pay的店說不給用」、「信用卡（刷卡）後也不知道有沒有扣到」，且店家能刷卡不等於有加入好食券，「剛一查發現這券的查詢系統根本擺爛，連支援的支付方式都不列是怎樣」。

另有人建議，可以點餐前先問店員；有網友則笑說「原來這是刺激消費的真諦」、「終於知道什麼叫刺激消費了」；但也有人認為，「自己選的綁定自己承擔欸」。

不過，好食券使用起來並沒有預期順利，也引發民怨，紛紛到經濟部臉書留言表示，「配套亂七八糟，店家也搞不清楚」、「夜市沒幾間可以信用卡支付，爛透了」「不要再洗腦了，設計的不好沒有關係，但請不要再搞出這種東西出來」、「明明在好食店家查詢名單裡，去了2間都不能用，是怎樣？真的很擾民」。有人則後悔綁定數位，並呼籲讓老人家取消數位綁定，否則「這裡不能用，那裡不能用，老人的頭腦無法消化這麼多的資訊。」