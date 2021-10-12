加拿大一名婦人先前在家睡覺時，突然被一聲巨響驚醒，起初以為是有竊賊闖入，嚇得趕緊起身查看，發現臉上有不少石頭碎屑，枕頭上還有一顆石頭，才驚覺自己差點被隕石砸中，婦人幸運逃過一劫後，決定收藏隕石做為紀念。

根據《每日郵報》報導，住在加拿大卑詩省一名婦人漢密爾頓（Ruth Hamilton），本月4日在家睡覺時，突然被一聲巨響嚇醒，起初她以為聽到槍聲或是有人闖進屋裡，因此趕緊起身查看，發現她的臉上除了有石頭碎屑外，枕頭上還有一顆黑色石頭，屋頂則破了一個大洞，嚇得她趕緊報警。

由於漢密爾頓家附近正好在施工，警方先調查施工單位，確認此事與之無關，而幾名工人則表示，當日稍早看到天空出現一道亮光，伴隨幾聲轟隆聲響，進一步調查後發現，還有不少天文愛好者當天在事發地點往東52英里（約84公里）的路易斯湖（Lake Louise）觀賞隕石降落，確認這一顆就是落在漢密爾頓家中的隕石。

漢密爾頓事後表示，屋頂雖然被砸出了一個洞，但她很幸運能逃過一劫，「我很驚訝這是一顆從天而降的隕石，它可能擁有數10億年的歷史」，而經過此事後，她對生命也產生新看法，「即使你以為睡在床上很安全，但生命隨時都可能消失」，她之後決定收藏這顆隕石，並做為紀念品送給兒孫。