58歲的張姓婦人，11日晚間涉嫌酒後騎機車行經台南市安南區安中路一段時，被市警三分局海南派出所員警發現攔查。由於酒測值超標，正當員警準備逮捕，張婦突然情緒失控拿出水果刀企圖自殘，警員劉奕廷見狀阻止，小指被劃傷，但仍會同支援警力將她逮獲。全案偵訊後，依妨害公務、公共危險等罪嫌送辦。
警方調查，昨天晚間8點多，警三分局海南派出所警員劉奕廷、曾珮涵執行小區域機車巡邏經過安中路一段時，發現張婦騎著機車搖搖晃晃疑似酒駕，經上前攔查，並對張婦實施酒精濃度測試，發現酒測值高達0.53毫克。
不料，正當員警準備逮捕張婦時，對方突然從皮包內抽出1把水果刀，還情緒失控要求警員不要靠近；劉員上前奪刀，不慎被劃傷右手小指，曾員見狀立即呼叫線上警力支援。
由於劉員擔心張婦自殘，仍忍痛壓制張婦，但對方不斷掙扎，直到支援警力到場後才將水果刀奪下，並逮捕張女。至於劉員小指被刀劃傷造成大約2公分的裂口，經前往安南醫院包紮縫合後，並無大礙。
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