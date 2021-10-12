印度日前發生一起性侵殺人案！一家公司年僅19歲女秘書，被老闆叫進辦公室處理工作，幾分鐘後卻離奇從10樓辦公室陽台墜落地面身亡，經檢警調查，查出該名老闆性侵女秘書後，怕淫行曝光，就將人從10樓推下，慘死在血泊中。

《印度快報》報導，這起性侵殺人案發生在9月21日，事發當日這名老闆把女秘書叫進辦公室後，立即將門關上，表白希望女秘書當他的情人，卻遭狠狠拒絕，一時暴怒起獸性，對女秘書性侵得程。

老闆事後威脅女秘書不能說出此事，女秘書卻氣憤揚言要報警，老闆擔心惡行曝光，就將人從10樓推下，當場多處骨折血流滿地身亡。

檢方調查，發現女秘書除了墜樓造成的致命傷，下體還有嚴重撕裂傷、身上衣服凌亂，加上事發前幾分鐘疑似打電話向友人求救，認為老闆涉嫌殺人，便將他逮捕偵辦。老闆一度否認性侵殺人，後來許多證據直指他性侵殺害女秘書，最終才坦承殺人，被移送法辦。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110