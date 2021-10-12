分流也無效 第11輪疫苗今預約 平台一度當機 10:172021/10/12 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第11輪新冠疫苗接種，今開放AZ第二劑預約。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第11輪新冠疫苗施打首度採取分流措施，今上午10點開放AZ第二劑預約接種，結果10點一到，疫苗預約平台仍當機，出現「目前造訪人次較多，請稍後再試」提醒；網友回報，10點後恢復正常，已陸續完成預約。 中央流行疫情指揮中心採分流作業，11日開放BNT第一劑預約，12日再開放AZ第二劑，這一輪約97萬人符合資格。提醒民眾，不管要打哪一款疫苗，截止時間都是13日中午12點，務必於時間內完成預約。 疫苗預約平台一開，因瞬間流量太大，再度當機。 第11輪AZ今早10點開放預約 符合一條件18歲以上全開 #疫苗 #預約 #第11輪 #AZ #當機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一眉韋少聯手無用 湖人熱身4連敗 04:102021/10/12 運動天地 郵局五倍券今開領 一張圖看懂怎麼領 4停班地區須重新預約 07:362021/10/12 政治 接單轉強 順德為升業績迎曙光 04:102021/10/12 證券．權證 中歐氣候公報 大陸允嚴控煤炭消費 04:102021/10/12 產業財經 沒被2008海嘯搞垮的男人 這回解密Fed老大背後盤算 05:202021/10/12 財經 默沙東新冠口服藥 申請緊急授權 04:102021/10/12 全球財經 第11輪AZ今早10點開放預約 符合一條件18歲以上全開 07:562021/10/12 生活 屏東里港圖書館畫展 鄭吉村打頭陣 04:102021/10/12 地方新聞 疫後決勝局 零售業鎖定兩關鍵 04:102021/10/12 產業．科技 三喜臨門 泰鼎下周啟用沙盒計畫 04:102021/10/12 產業．科技 中小企總會員大會 頒國家磐石關懷獎章 04:102021/10/12 投資理財 圓規雨彈炸不停 12縣市大豪雨特報 上午3地區迎暴雨 09:132021/10/12 生活 湯優盃中華男、女隊 同日5比0奪勝 04:102021/10/12 運動天地 生活熱門新聞 國旅券第一批幸運兒出爐 快對身分證末2碼有無這6組數字 - 生活 五倍券紙本暗藏好康？他曝剩下都去這花：不知道虧大了 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 驚悚！高空彈跳繩索掉了 3寶媽墜地撞牆斃命 - 生活 超猛孕婦！新竹媽媽9年連生8胎 所有小孩換裝要花2小時 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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