第11輪新冠疫苗施打首度採取分流措施，今上午10點開放AZ第二劑預約接種，結果10點一到，疫苗預約平台仍當機，出現「目前造訪人次較多，請稍後再試」提醒；網友回報，10點後恢復正常，已陸續完成預約。

中央流行疫情指揮中心採分流作業，11日開放BNT第一劑預約，12日再開放AZ第二劑，這一輪約97萬人符合資格。提醒民眾，不管要打哪一款疫苗，截止時間都是13日中午12點，務必於時間內完成預約。