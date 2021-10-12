隨著疫情逐步趨緩，剛性購屋需求的民眾買氣逐步回籠，富旺(6219)今年前三季簽約戶數年增率達94％、幾近翻倍！富旺表示，全台新案推案速度、動土開工進度均穩健前進，富旺將持續鎖定全台做為重點獵地規劃發展，創造未來整體營運長期成長動能。

富旺認為，在低利環境、通膨升溫、游離資金充沛、南科廠商投資、台積電進駐等效應，以及原料與營建成本均漲下，帶動置產族出籠，下半年房市區域重心從過去著重北部有明顯往南移的情形，可見具有未來成長空間的相對低價區、具有科技話題的南部區域成為了房市焦點。

富旺公布9月合併營收為0.59億元，前三季合併營收為18.75億元，年增7.64％，主要來自世界之翼、匯幸福、站前大時代等已完工成屋的銷售業績認列。

富旺表示，高科技產業設廠催動就業人口南遷持續增加，看準雲林斗南和高雄楠梓的交通樞紐優勢及產業發展前景，已超前布局於雲林及高雄地帶，並重磅推出包括雲林「國際園首」、高雄「微美居」鉑金特區與御金特區等新案，合計總銷金額達51億元，建案平均銷售率已近七成。

尤其是高雄「微美居」御金特區、鉑金特區，因台積電進駐設廠，目前已銷售330戶成績亮眼；而雲林「國際園首」9月中開工動土，富旺期待在各建案穩固成交下，對獲利表現帶來正面挹注。

展望2021年，富旺對今年本業營運優於去年表現深具信心。今年底前即將完工的建案，包括台中雍華、新竹站前富時代及站前新時代等，總銷16.37億元，平均銷售率已達85％。