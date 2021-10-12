美國務院今天證實，2008年在暴風雪中營救時任聯邦參議員拜登的阿富汗口譯員哈利里，雖未能及時在美方8月底撤軍之前離開阿富汗，如今一家已安然抵達卡達。

國務院發言人告訴法新社說，哈利里（Aman Khalili）一家人經由陸路進入巴基斯坦，再搭乘美國政府的飛機前往卡達杜哈（Doha），當地有數以千計阿富汗難民正由美國官員協助辦理移民作業。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）稍早報導，塔利班（Taliban）接掌阿富汗政權後，哈利里夫婦和5個孩子8月未能搭上美方撤離飛機，經過數星期躲藏，終於在阿富汗裔美國人與退役軍人團體協助下順利逃出國。

哈利里2008年時救過美國總統拜登。時任參議員的拜登當時和參院同僚黑格（Chuck Hagel）、凱瑞（John Kerry）一同造訪阿富汗，期間遭遇暴風雪，他們的直升機迫降在偏遠地區。

當時擔任美軍口譯員的哈利里加入一場小型軍事營救行動，從巴格蘭空軍基地（Bagram airbase）駕車深入山區救人。

13個年頭過去，當塔利班接掌首都喀布爾（Kabul），哈利里移民美國的文件無法及時過關，以致無法搭上撤離班機。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）曾表示，美國政府會幫助哈利里，「我們會救你出來，表揚你的貢獻」。

美軍空運撤離行動結束後，哈利里一家人透過阿富汗裔美國人和美國退役軍人協助下，躲藏在喀布爾一處庇護所。

哈利里一家卻因沒有阿富汗護照，無法從邊境城市馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）登上難民班機，只能躲躲藏藏走了兩天陸路抵達巴基斯坦邊界，並於10月5日跨越邊界。

華爾街日報報導，國務院以快速通關計畫，提供哈利里一家人移民簽證赴美。