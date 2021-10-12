楠梓與旗山警方偵破詐騙車手集團，起出提款卡與現金等證物。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

楠梓與旗山警方日前合力，到旗山區永福街、華中街逮捕詐騙集團車手成員30歲謝姓男子，循線再逮捕另兩名成員。其中的21歲黃姓成員竟然是因為不想努力賺錢，所以淪為車手，沒想到只做兩天就遭警查獲。

楠梓警分局日前接獲165通報，指楠梓區有詐騙車手提領3處19筆，楠梓警方成立專案小組，全力查緝。

專案小組立即調閱監視器分析比對，發現謝姓男子等人涉嫌重大，且這批人之後又到旗山區領錢，旗山警方前往永福街圍捕，當場逮捕車手頭謝姓男子，警方接著到不遠處的旗山區華中街逮捕集團成員負責提領的黃姓，以及收水的27歲陳姓男子。警方共起出手機、提款卡與現金24.1萬元等證物。

警方調查，黃姓男子因從事粗工，工作繁重，他某日在網路臉書上發現博奕助手工作，每日1500元，不需要這麼努力即可賺錢，覺得輕鬆多了，透過網路逐加好友後，聽從上游指揮，持提款卡至ATM提領現金，沒想到只做兩天就遭警方查獲。

此詐騙集團是利用購物後要解除分期的手法，詐騙民眾，目前此案被害人有4人，其中一人是女大學生。女大學生上網買衣服被騙，多匯了9萬餘元給騙徒，趕緊報警。

警方詢後，全案依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署，檢察官訊後，向法院聲請羈押3人獲准。