言承旭近來參加大陸選秀節目《披荊斬棘的哥哥》引爆話題，一舉一動都受到外界高度關注，11日女星曬出和他的合照，但卻只P了自己，引起網友熱議。

金莎在微博曬出和言承旭的合照，並大方承認「只P了自己」，不過也坦言原因是對方「是美顏相機配不上的男人」，只見44歲的言承旭，臉上幾乎沒有歲月痕跡，依舊帥氣爆表，讓網友都驚呼「男神自帶帥哥效果，根本不需要濾鏡」、「言承旭一直沒變過」。

金莎解釋沒幫言承旭P圖原因。(圖／翻攝自微博)

而40歲的金莎穿上黑色旗袍，將頭髮紮成兩個丸子頭，看上去年紀減齡不少，加上美顏的效果，讓她皮膚白裡透紅、五官相當精緻，也讓粉絲直呼「兩人年紀都看不出已經4開頭了」，但似乎有點P過頭，不少網友都覺得她看起來像假人，意外引起熱議。

金莎本來是以演員身分出道，以《十八歲的天空》中校花角色「藍菲琳」走紅，後進軍唱片界也表現亮眼，曾和林俊傑多次合作傳出緋聞，去年參加《乘風破浪的姐姐》再度翻紅。

而鮮少參加綜藝節目的言承旭，今年也難得登上陸綜《披荊斬棘的哥哥》，展現唱跳一面，他也罕見吐露心聲，雖然害怕很不完美的自己會讓大家失望，因為自己性格真的不是很討喜，但他決定挑戰一下，直面、學習接受自己。