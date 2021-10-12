蔡英文總統今天上午以錄影方式為「110年國際護師節聯合慶祝大會」致詞，感謝護理師過去一年多來，全力投入防疫工作。現在疫情還沒有結束，不能有任何鬆懈，她拜託護理師們持續與政府一起守住疫情、守護台灣。

每年5月12日為國際護師節，今年受疫情影響，慶祝大會改至10月12日舉行。希望藉由大會的舉辦，勉勵疫情期間不畏艱辛，守護民眾健康的護理人員。

蔡英文在致詞時，首先恭喜所有得獎者，以及接受表揚的護理師。「謝謝大家的付出，讓民眾享受高品質的健康照護」。也要藉著這個機會，再次感謝護理師。

她說，護理師過去一年多來，全力投入防疫工作，無論是戶外炎熱的篩檢站、收治病患的醫療院所，還是繁忙的疫苗施打站。到處都看見護理師的專業奉獻，也讓我們再次度過疫情的考驗，「大家都辛苦了！」

蔡英文指出，現在，疫情還沒有結束，不能有任何鬆懈，還要拜託大家，跟政府一起守住疫情、守護台灣。政府也會持續提升護理職場環境，保障大家的執業安全。「再次感謝各位的貢獻和辛勞，也請大家別忘了要照顧好自己還有家人」。