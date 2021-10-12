前總統馬英九、國民黨主席朱立倫上午出席華僑節慶祝大會。（趙婉淳攝）

國民黨主席朱立倫出席「華僑救國聯合總會第69屆大會」後受訪指出，未來國民黨智庫副董事長一職將由前行政院長張善政擔任。（陳君瑋攝）

國民黨主席朱立倫出席「華僑救國聯合總會第69屆大會」後受訪指出，媒體詢問對蔡英文總統中華民國72年發展歷史的看法，朱批評，這是扭曲中華民國歷史變成72年就是扭曲現狀搞台獨，兩國論的主張是違憲。（陳君瑋攝）

針對蔡英文總統國慶談話，國民黨主席朱立倫今天痛批，蔡英文的「兩國論」主張「違憲」，以及其扭曲中華民國歷史為72年的說法，都是在改變現狀、搞台獨。至於閣揆蘇貞昌批評國民黨被中共指鹿為馬，還和對岸唱和，朱立倫再批，台灣最大的問題，在於民進黨不但不能團結全民，還不斷分裂國人。

蔡英文總統國慶談話提到「中華民國72年」，以及拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等引發「兩國論」討論。國民黨主席朱立倫上午出席僑聯總會舉辦的慶祝華僑節活動受訪批評，蔡英文口口聲聲說要維持現狀，但不斷改變現狀。

朱立倫強調，只有國民黨才是堅決捍衛中華民國，遵守中華民國憲法，永遠維護我們的民主自由，這才是維持現狀，也是捍衛下一代的幸福與和平。

被問到行政院長蘇貞昌今天批評，國民黨被中國共產黨指鹿為馬、剽竊歷史，卻不敢回應，還跟對岸唱和，深感不值，朱立倫表示，台灣最大的問題，就是今天的執政黨，不但不能團結全民，還不斷分裂國人，他指出，國民黨比民進黨更愛中華民國、更愛台灣，不像民進黨不斷分裂中華民國、分裂台灣。

朱立倫質疑，為何民進黨每一次都要指控在野黨，要在野黨在立院團結配合民進黨的做法，前天他碰到蘇貞昌時，當面提醒蘇揆，「好好做，大家都會支持你，不好好做，在野黨當然要扮演最強力監督角色」。