全球市值最大的加密貨幣比特幣延續近兩周來的升勢，目前價格已經漲破5.7萬美元大關，創下今年5月初以來新高。

根據Coin Metrics報價，目前比特幣價格上漲近3%，報57,056美元，稍早前一度站上57,740.82美元。只要再漲12% ，比特幣就能重新站上此前創下約在6.5萬美元的歷史高點。

市值排名第二的以太幣目前亦漲1.7%，報3,518.43美元。

分析指出，聯準會主席鮑爾和美國證券交易委員會主席詹斯勒近來表態他們無意禁止比特幣交易，以及比特幣期貨ETF可能很快就能獲得批准的期望越來越高，為比特幣價格帶來提振。

量化指數基金管理公司IDX投資長Ben McMillan表示，比特幣大漲主要因為通膨可能不是暫時現象的擔憂正持續升高，以及交易數據對比特幣價格越來越有利。

Ned Davis Research指出，比特幣和黃金的一年相關係數已經跌到即將轉為負值，這表示比特幣和黃金價格不再連動。如果美元和實際利率走高，比特幣可能被視為首選的抗通膨工具。

比特幣價格本月以來已經上漲近30%，全年以來上漲95%。許多人看好這一波的強勁反彈可望為比特幣再度改寫歷史高點帶來契機，但Ned Davis Research提醒比特幣平均每40天就會出現一次修正。