紅襪再見犧牲打淘汰光芒，闖進美聯冠軍戰。（MLB臉書）

美聯分區系列賽G4，被外卡紅襪逼入絕境的美東冠軍光芒展現了強大意志，在紅襪5比0領先之後又追成平手，眼看著又要打延長。這次紅襪把握9局下的最後機會，成功以高飛犧牲打拿下超前分，6-5擊敗光芒，以3勝1負率先晉級美聯冠軍戰！

光芒仍是採用投手車輪戰，第3局紅襪兩出局攻占一二壘，光芒投手對狄弗斯(Rafael Devers)第一顆就是紅中四縫線速球，被他轟成中外野3分全壘打！清空壘包之後，紅襪又是連３支安打攻下2分，單局5分展現得分爆發力。

紅襪先發投手羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)前5局只因犧牲打失掉１分，第6局他留下一位跑者退場，不料光芒新秀法蘭柯(Wander Franco)太厲害，連續兩場開轟，這次是一發兩分彈，比數縮小為兩分差。8局上，紅襪換投手之後又挨了光芒連續3支安打攻下2分，比數遭到追平！光芒連續兩戰在第8局追平比數。

9局下光芒最大危機到來，紅襪藉著安打、犧牲打、盜壘進占二三壘，而且才一人出局。此時光芒也很難雙殺，對決拚三振也很冒險，果然賀南德茲(Enrique Hernández)擊出左外野飛球，再見的高飛犧牲打！這一擊實質上跟全壘打沒有分別，賀南德茲打出去就知道贏了，不僅結束比賽，也宣告紅襪晉級美聯冠軍戰，對手將是太空人、白襪的勝方。