東森新聞台主播林佑之，擁有傲人火辣身材，被封為「辣妹主播」，也擄獲不少死忠粉絲關注，近來她罕見提及自己的感情觀，就是儘管知道不可能有結果，也會奮不顧身不願錯過機會，但通常結局就是「魯莽鬼卡到陰遇渣男」。

林佑之回憶起學生時期時，某天深夜打工下班被怪伯伯潑XX，到派出所報警後，結識了承辦的警察，兩人事後約在東區碰面，沒想到對方表示雖有女友，但願意分手跟她交往，甚至還提岀「可不可以挽著他的手」的大膽要求，不過警察提分手時，由於女友哭著承諾會改變，讓警察再次心軟，也讓兩人的曖昧情曝了光，女方更因此發現她的存在。

未料，女方竟跟她直接嗆聲：「如果妳跟他在一起，也一輩子擺脫不了我，因為我是他的『親表妹』，有血緣關係的那種」，這讓林佑之崩潰好幾個月，甚至長時間對談戀愛有陰影，不過事過境遷後，如今不僅不恨男方，看到他跟新女友放閃照，也衷心獻上祝福，她也用一句名言提醒自己「生命裡的黑暗時刻都有意義，也許是要教會你認錯、接受、放下，總之每道傷痕都不會白白挨疼」。

林佑之表示身為天性浪漫的雙魚女，對感情這件事很看緣分，可能不是皇天不負苦心人，對此，網友紛紛留言打氣：「你絕對值得更好的」、「值得的人給對的人珍惜」，不過她照片中穿著黑色蕾絲上衣，若隱若現露出白皙美背，反倒成為網友焦點，紛紛留言：「這個背影，很美」、「好漂亮，氣質背影女神」、「好正又好辣，噴鼻血，背影真香」。