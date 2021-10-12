輕颱圓規帶給金門強風大浪，將1隻遭廢棄漁網纏住的活海龜沖上岸。（岸巡提供）

海龜遭廢棄漁網纏繞，受困沙灘動彈不得，岸巡幹員立即將漁網移除，並不斷澆水保溼。（岸巡提供）

海龜遭廢棄漁網纏繞，受困沙灘動彈不得，岸巡幹員立即將漁網移除，並不斷澆水保溼。（岸巡提供）

輕颱圓規帶給金門強風大浪，將1隻遭廢棄漁網纏住的活海龜沖上岸，岸巡隊巡邏發現協助脫困，交由金門縣水產試驗所及野生動物救援暨保育協會安置，將在確認健康後擇期野放重返大海。

昨天上午6時許，金門岸巡隊復國墩安檢所幹員在金沙鎮狗嶼灣執行灘岸巡查時，發現這隻活體海龜遭廢棄漁網纏繞，受困沙灘動彈不得，立即將漁網移除，不斷澆水保溼，並同步通報金門縣水產試驗所及野生動物救援暨保育協會人員到場，確認是綠蠵龜（又稱青海龜，是海龜屬下的唯一一種），體長約42公分、寬約43公分，推測年齡為青少龜，性別無法辨認，未發現明顯外傷。

海巡署表示，綠蠵龜主要分布於熱帶及亞熱帶海域中，為瀕臨絕種的保育類動物，但近年鮮少發現活體海龜通報案例。

當地保育人士說明，四面環海的金門，經常發現死亡保育類鯨豚、海龜個案，去年即有鯨豚通報紀錄20餘起，今年也逾10起。此次發現活體海龜，是繼2017年5月18日發現1隻迷航誤闖金門新湖漁港的活體保育類綠蠵龜後，再一次的新紀錄。