桃園市56歲戴姓計程車司機12日凌晨4時許，駕車從桃園到台北上班，行經桃園市龜山區東萬壽路一間砂石場時時，側牆突然坍塌，連人帶車慘被活埋。（賴佑維攝）

桃園市56歲戴姓計程車司機12日凌晨4時許，駕車從桃園到台北上班，行經桃園市龜山區東萬壽路一間砂石場時時，側牆突然坍塌，連人帶車慘被活埋，消防人員將其救出時，已經明顯死亡，目前警方依業務過失致死偵辦中。

警方調查，12日凌晨4時37分，龜山1間砂石場的堆土場土石坍塌，1輛計程車恰好經過，車輛遭到壓毀，消防局獲報出動22人、9車前往救援，6時許將戴男救出時，他已經明顯死亡，因此未送醫。

因車輛幾乎被砂石埋處，整車接近全毀，戴男弟弟獲報趕到現場，神情相當難過，他說，看到車子變成這樣，只能說觸目驚心。對於哥哥意外死亡，戴男弟弟說，一定會讓他們有法律責任。戴男弟弟也說，哥哥住在桃園，開計程車快30年，每天到台北上班，沒想到遇到意外，相當不捨。

警方表示，因砂石場負責人目前在南部，已請公司代表到派出所製作筆錄，全案朝業務過失致死偵辦。