豪宅地下室深夜傳來敲打聲？警消展開聽聲辨位功夫

日前台中市34歲劉姓保全深夜於社區巡邏時，不慎將自己反鎖於地下室發電機室裡，他試圖向外大聲呼喊、猛力敲門求救，無奈因位處鮮少人出入的地下室角間，且夜半時分地下室空蕩蕩的，僅能依靠手機微弱訊號報案求援，經警方與消防人員到達現場協助得以平安脫困，非常感謝警消人員出手相救，他們齊聲說「人安全沒事就好」。

本月3日凌晨2時許，中市警二分局文正派出所警員林明助、蔡鈞亮接獲報案指出於北區英才路上一棟高級社區內有人員受困地下室，需警方協助破門脫困，旋即赴現場查看。警消抵達現場，第一時間因大樓設有門禁且大廳無人管理而無法進入其內，先是爬窗進入大樓，再兵分三路找尋通往地下室的路線，終於在地下室角落找到受困已久的劉姓保全。

警員林明助隱約聽到遠處有人敲打聲響，循聲找到受困的保全，得知其為該社區夜班保全，不慎將自己反鎖於狹小且密閉的發電機室內，由於發電機室位處走廊最底端，他嘗試用各種方式製造聲響，仍是求助無門，當下心境可說是「無語問蒼天，蒼天亦無語」，還好，劉男發現手機出現微弱訊號，急忙撥打110向外求救，警消迅速抵達解危，否則後果難以想像。

脫困的劉男早已滿身大汗，幾乎快虛脫了，非常感謝現場員警、消防人員的即時救援，也表示以後會多加留意避免意外再發生。

台中市二分局分局長陳家銘表示，警方平時忙於維護治安及交通等工作，更秉持著同理心之胸襟，盡力協助民眾急難事件，處置機警果決，進而完成助人義行，堪為同仁表率，給予以高度肯定。