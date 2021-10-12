南韓大勢女團BLACKPINK以成員獨特的個人魅力與音樂風格，受到全球粉絲的喜愛。而人氣成員Jennie近日更受到國際精品邀請，飛往法國巴黎參加時裝周大秀，並在個人IG上曬出一系列觀光照，火辣的穿搭再度引起粉絲的目光。

被網友譽為「人間香奈兒」的Jennie，本月5日飛往法國巴黎，參加國際精品CHANEL的2022春夏新品時裝秀，當時她穿著品牌訂製的亮紅色深V短版背心，搭配同款式窄裙與經典小包驚喜現身，瞬間成為全場矚目的焦點。

時裝周大秀結束後，Jennie也不忘趁此機會到各地觀光旅遊，享受巴黎美景。在昨（11）日於IG上所公開的照片中，只見Jennie穿著一件膚色高領長袖搭配牛仔褲，整體造型看起來相當休閒，但經過陽光一照，內搭的性感黑BRA與纖細好身材立刻現形，令網友們看了大噴鼻血，紛紛留言「喜歡辣妹」、「這個代言人非常敬業」、「身材真的好」、「好辣！我可以」、「小妮子太好看了」，照片公開不到一天便吸引超過560萬人按讚，可見她的超高人氣。

事實上，除了Jennie之外，BLACKPINK其他成員Jisoo與Rosé不久前也先後抵達巴黎參加其他精品的時裝周，但兩人在活動結束後已先行返回韓國，Jisoo還因此遭人爆出與足球選手孫興慜傳出戀情，偷偷在國外約會，事後遭到經紀公司出面否認才結束這場鬧劇。