駐德代表謝志偉在國慶日當天持「台灣獨立」布條拍照引來批評，謝志偉今天又在臉書發文表示，中華民國國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血；我們也就不瞞了，就算手裏頭舉著這面國旗，我們心裡頭想的還是台灣。

謝志偉說，當年曾有多少中國人為這面旗子拋頭顱、灑熱血，令人感動至今。但是來到台灣後，這面旗子卻也沾滿了多少台灣人的鮮血，令人傷痛至今。

謝志偉強調，他要告訴那些一碰到中國就將「中華民國和國旗」收起來，然後對着我們卻又動不動又拿國旗、又拿「中華民國」國號來恐嚇、羞辱我們的人，「這面國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血！知道這點的台灣人，在解嚴後都快四十年了，還在幫你們撐旗子和面子，是因為我們於心不忍，不忍你們離根的中華民國和我們紥根的台灣分裂。」

謝志偉說，對你們於心不忍，就只好委屈自己，繼續搖你們的黨旗。但是你們多少要有點節制。嫌東嫌西，嫌不夠多，嫌不夠大，還嫌姿勢。連那個全家幾乎都美國人的，還有臉來嫌我們不夠中國人。

謝志偉表示，如果你們都不演了，那我們也就不瞞了。就算手裏頭舉著這面國旗，我們心裏頭想的還是台灣，這塊紥紥實實的土地，自由民主的生活方式，不是那個連你們都拋棄的中華民國。

他說，因此，他對此旗的態度，有舉沒舉，亳無礙於對台灣的忠誠，對自由民主的堅持！今天，很多人舉這面國旗時，心裡有可能是真的充滿感動。但是，有感動的人，請務必體諒有些人實在有理由感動不起來。