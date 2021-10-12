台翰（1336）公布9月合併營收達1.78億元；累計2021年第三季合併營收5.66億元，季增1.07％、年增5.3％，無懼疫情，不僅繳出年、季雙增營收成績單，也寫下最近七季以來新高紀錄；累計2021年前三季營收達15億元，年增10.76％。

台翰在東南亞疫情二次爆發且全球原物料供應吃緊下，第三季營收仍繳出逆勢季增、年增的成長表現，主要歸功於占公司整體營收比重高達八成的印表機/事務機客戶，其穩定的拉貨力道奠定台翰越南廠、菲律賓廠保持正常營運動能，同時台翰生產基地彈性調配產能的因應策略得宜下，創造單季營收表現受疫情所帶來的影響數降到最低。

雖東南亞疫情蔓延，影響台翰部分訂單有遞延出貨之情形，但觀察包括越南政府近日宣布學習「與病毒共存」而逐步放寬封鎖措施，菲律賓政府也朝針對區域性封鎖目標前進，並兩地皆同步加速疫苗施打的覆蓋率，台翰與主要客戶以期隨著疫情逐步緩解，進而助力整體出貨動能恢復過往水準。