台灣金融研訓院12日公布9月台灣金融風險指數（TAIFRI）99.2分，不僅較8 月上升0.4，達到11個月以來的新高，觸及2020年10月秋冬疫情剛起時的高點，11個分項構面當中有7 個分項風險指數呈現上升。

調查單位金研院金融研究所指出，最新情勢處於整體風險情勢升溫，國內部分源自9 月以來台股震盪幅度擴大，台指選擇權波動率指數上揚，創近三個月以來新高，金融市場資產價格波動跳升為主要風險項目之一；另，住宅房價租金比持續上揚，也使得9月第一構面中的「不動產」分項風險，亦明顯上升，是造成本月總指數上揚的另一項主因。

惟，該團隊認為，最新的9月TAIFRI指數99.2，仍在100以內，顯示整體風險仍屬穩健。

不動產市場風險上揚，是TAIFRI團隊提醒，9月分項風險指數上升最需關注的項目，9月不動產風險分數來到99.9，創下 2020年 10月以來新高。據分析，新增房貸核貸成數與房價租金比連續兩個月攀升，隨著疫情趨緩經濟活動恢復動能，房屋交易量也開始回流。9月住宅房價租金比也因為房價成長幅度大於租金而持續呈現上揚，北市新增房貸成數較8 月小幅上揚，辦公室房價租金比則維持平穩。

金研院認為，原物料價格等建築成本高漲，新屋價格難有向下調整的空間，為了避免過多的市場資金流入導致不動產市場風險升高，央行已於9 月23日宣布2020年以來第三波房貸授信控管機制措施，年底政府是否再推出相關管制措施以及市場預期心理，預計將對於疫後國內房屋市場過熱及風險升高的現象產生抑制效果。