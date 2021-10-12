第18號颱風「圓規」持續向西移動，目前位於呂宋島西北側，由於圓規逐漸向西遠離，對台灣近海威脅已解除，氣象局已於8時30分解除圓規颱風海上颱風警報，然而受外圍環流持續影響，氣象局已於上午9時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，預估未來6小時整個東半部到屏東山區不排除有豪雨或大豪雨機會，要額外留意。

中央氣象局預報中心課長林秉煜指出，今天上午圓規將通過台灣正南方，也是距離台灣也最接近的時候，今天白天東半部明顯降雨仍然持續，到了下午傍晚才會逐漸趨緩，但因為宜蘭山區、花蓮與台東山區還是會有大豪雨出現機率，屏東山區、新北市山區、台中接近宜花一帶山區也會有豪雨，大台北、基隆、桃竹山區、南投及高雄山區等也有局部大雨機會，因此氣象局已啟動大規模豪雨作業因應。

林秉煜表示，目前圓規颱風位於呂宋島西北側，對流雲系發展旺盛地區在南海，台灣受東南風影響，對流不斷從外海移入花蓮台東，因此降雨會較為持續，宜蘭以及新北市山區受地形影響，也要留意大雨的情形，西半部地區因為受中央山脈阻隔，降雨較緩和。

預估未來6小時，整個東半部到屏東山區降雨較明顯，下午2時到傍晚8點降雨較緩和，由於連日大雨，前往山區要留意土石坍方等現象，雖然颱風逐漸西移，但是中部以北、東半部、恆春半島、彭金馬等仍有9-10級強陣風出現，各地沿海仍有3米浪高，勿掉以輕心。

今天截至目前，屏東縣西大武山累積雨量已達443毫米，花蓮縣、台東縣、宜蘭縣等都有200-300毫米的累積雨量，未來降雨趨勢上，預計東半部累積雨量可達150-250毫米左右。