女星董梓甯（梓梓）曾是啦啦隊LamiGirls之一，更是女團伊梓帆的團長，因為甜美顏值和傲人E級美胸，受封為「真人版娜美」，近來她也開始經營YouTube頻道，人氣居高不下，更時常在IG分享生活美照，日前她上傳一張身穿襯衫搭配黑裙的OL辣照，性感尺度破表，再掀起熱議。

梓梓日前在IG曬出辣照，只見她身穿黑白直條紋襯衫，胸前扣子大開，深溝若隱若現，還能看到渾圓東西半球，搭配激短黑裙和黑絲襪，露出一雙大長腿，不僅如此，她的脖子上還掛著一條黑色領帶，火辣指數爆表，性感OL造型頓時引起老司機一片暴動。

梓梓也在內文寫道：「明天是連假開工的第一天，有這樣的同事你要幾點上班？」貼文一出，立刻引來2.3萬人按讚，不少網友都紛紛直呼，「好幹練！超正啦，我天天加班」、「有這樣的同事早起工作」、「不下班了啦」、「我就睡在公司不走」、「老闆不要讓我放假～」、「老闆我不想努力了」。

事實上，為人直率的梓梓日前才因為「喜歡上有男朋友的女生怎辦？」這個議題惹來爭議，當時她認為「追追看啊，還沒結婚有什麼關係，反正又不一定搶的到。」也強調兄弟的女友是例外不行碰，意外在Dcard論壇引起論戰，不少人都認同梓梓的說法，但也有網友認為，「不知道為什麼看到這種回覆內容，超級讓人不舒服的」。