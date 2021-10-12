教育部國教署主辦「高級中等學校英文單字比賽」計畫已於9月中下旬公告，受疫情影響，初賽將延至12月31日前於各校自行辦理完畢，北、中、南三區的區域決賽則改至明年3月5日舉行。這次比賽新增「聽英拼寫」、「詞彙題」題型。

教育部國教署表示，配合108課綱的素養導向與精神，增加英文學習多元管道，這次初賽試題延續以往由各校制定，而區域決賽題型則取消原先「看英選中」、「看中選英」，調整為「聽英拼寫」、「詞彙題」。同時鼓勵學生使用「Cool English英語文線上學習平台」學習資源，培養學習英文的習慣與興趣。

「CoolEnglish酷英平台」由國教署委請台師大英語系團隊製作，平台擁有許多既豐富又有趣的教學資源，根據不同的學習階段，分為國小、國中、普高、技高四大專區，能依據學生的能力程度提供適合的課程，選擇包含聽力、口說、閱讀、寫作、字彙、文法等，透過多樣化的學習課程，讓學生提升自身英文能力，在生活及職場中持續運用。

國教署表示，本次比賽結合了酷英平台資源合作新增「詞彙題」題型，參考平台字彙專區的搭配詞練習作為題型種類項目之一，依照前後文句及段落大意，從數個單字中挑選出詞義適合、詞性符合的選項。教師及學生可以進入平台練習專區內的題目，加深單字印象，做好萬全的賽前準備。

這次比賽詳細資訊可至官網查詢(http：／／service.hgsh.hc.edu.tw／110vocabulary)，或電洽(03)545-6611轉分機1230。