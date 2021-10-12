郭采潔近年將工作重心移往大陸，今年4月大陸媒體拍到她與當地音樂人伊德爾疑似交往，兩人一同從家中出門，看似同居，今年8月更傳出兩人祕密結婚，但不久就被一名自稱是伊德爾舊愛的網友起底，大爆男方涉毒、濫交等黑歷史，郭采潔雖始終未做回應，今(12日)媒體則報導，其實她私下早就快刀斬亂麻，與伊德爾斬斷情緣提分手，過去的嬌嬌女個性也從此事件可知性格變了，態度變成直接、強悍。

郭采潔過去和楊祐寧交往3年多，2015年爆出分手，當時她面對媒體雖不願多說，但一度哽咽，直說：「很抱歉讓大家擔心」，一個月之後問分手主因，她表示兩人仍是朋友，但「有種錯過的感覺」。2019年郭采潔所演出電影《我的第一任》上映，拍攝時間正巧遇到她和楊祐寧分手，導演形容郭采潔：「哭戲哭的很用力，有時連喊卡也停不下來。」疑因情變內心受創。

郭采潔先前被爆和伊德爾疑似同居。（圖／翻攝自秒拍）

今年4月郭采潔傳出有新戀情，與音樂人伊德爾多次被拍到在愛巢同進同出，男方還在路上搭她肩，晚上回家時也被拍到手牽手，但不久就有名網友跳出大爆伊德爾黑歷史，直說：「每次找我都是大半夜想占便宜，警告過很多遍不要晚上找我…借錢總是第一個想到我」，更指伊德爾曾給她「神秘小瓶子」，「今天才知道，這個東西已經被國家認定是新型毒品…」。

伊德爾被女性友人掀底黑歷史。（圖／翻攝自微博）

今《鏡週刊》報導，郭采潔和伊德爾2019年錄節目認識，進而開始交往，男方傳出涉毒、性騷擾等黑歷史後，郭采潔一改過往小女人個性，和伊德爾劃清界線提分手，結束了才曝光5個多月的短命戀情並投入新巡演，但對交往和閃電分手傳聞，郭采潔暫無回應。

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