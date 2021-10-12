士林地檢署3年前寄發執行通知書時，把徐姓民眾地址「中和區」誤載為「淡水區」，因傳拘不到將徐發布通緝，徐請求國家賠償，台灣高等法院認定，徐因錯誤通緝及之後自動到案仍遭逮捕、拘禁，名譽及行動自由被侵害，判士檢賠償3萬元定讞。

徐提告主張，自己因犯傷害罪，遭法院判處拘役30天，得易科罰金確定，士檢執行科科長、書記官在2018年7月26日寄發執行傳票時，將其居所址新北市「中和區」誤載為「淡水區」，又未注意郵務機關以查無該址退回，致未合法傳喚對他發布通緝。

徐說，同年11月3日接獲新北市淡水警分局電話告知已遭通緝，要求分局報到，徐前往淡水分局，配合製作調查筆錄、按壓指紋、拍攝嫌疑犯照片後，當天中午經解送士檢，後遭拘留在候訊室，經檢察官訊問在相關文件勾選「緝捕到案」，於繳納易科罰金後始離開。

徐主張，士檢的公務員執行職務過失行為，不法侵害其名譽權、自由權、信用權及其他人格權，須賠償其損失，士林地方法院判決士檢須賠償6萬元，士檢不服提上訴。

高院認為，士檢逕以徐姓民眾傳拘無著對徐發布通緝，致其因錯誤通緝及之後自動到案仍遭逮捕、拘禁，而受有名譽及行動自由被侵害之損害，斟酌雙方之身分、資力與情節輕重、徐的精神上痛苦之程度，判決士檢須賠償3萬元，全案確定。