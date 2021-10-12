為何央行在二房的管制上，比起成數，重點放在取消寬限期和提高利率？據行庫主管指出，最主要是央行已比較許多其他國家，尤其是美國，發現台灣的房貸利率實在是全球最低，尤其是央行特別對照美國，發現美國即使先前不斷降息，例如10年期公債利率先前曾一度低於1%，但房貸利率仍超過3%以上，因此反過頭來看台灣，房貸利率最低到1.31%，相較之下比起美國低了至少2個百分點。

前幾年全球都在降息，但台灣房貸的利率，在市場激烈的價格競爭之下，竟然比央行降息的速度還要快，亦可說是「過度反應」，因此央行認為至少非首購族的利率必須開始好好管一下，因此才要求國銀未來必須對首購、二房、三房，各進行不同水準的房貸差別訂價，且透過「三級制」明確的訂價，可說封殺所有在價格上銀行可嘗試的「灰色空間」。

至於為何未進而限制成數？據知情人士指出，央行主要考量，倘若真的限制成數，例如二房族只給7成，或6成的成數，恐怕真的會打到「換屋族」，因為除非先賣房子，否則根本沒有足夠的金額可以完成交易，來買下要換房的新屋，因此才選擇主打利率的折衷方式，要買二房可以，但在尚未完成交易之前，就先多繳一些利息。國銀業者也指出，此次央行發給全體國銀的QA，可說「史上最嚴格」，因為把所有國銀可能鑽的漏洞空間全部揪出來，這也可見得央行對於房市的選擇性信用管制措施，是作好準備要全力一拚。

銀行業者也對此分析，上述的「三級制」，並未見諸於文字，而是存在於全體銀行和央行之間的「默契」，因此，一旦這種差別化訂價確立，即使未來央行解除選擇性信用管制，三級制的利率也將繼續延用：「回不去了。」