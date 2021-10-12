配合中央「班班有冷氣」政策，新北市教育局預計明年2月完成302所高中以下學校、2萬9968台冷氣裝設，和泰興業股份有限公司（DAIKIN大金空調總代理）也響應政策，今捐贈30台冷暖空調給新北市14校特教班級，另加碼捐贈15台空氣清淨機，總價值近300萬元，為折翼天使打造舒適空間，目前已完成2校安裝。

新北市副市長劉和然出席表示，新北重視教育建設及學生需求，2018年已先行補助各公立國中九年級教室安裝冷氣，而2011年起至今已投入11.5億推行夏日高溫多元改善方案，例如設置斜屋頂、噴霧式灑水降溫系統及冷氣機等，改善學習環境。

和泰興業股份有限公司（DAIKIN大金空調總代理）捐贈30台冷暖空調給新北市14校特教班級，每間教室將裝設2台。（陳慰慈攝）

劉和然說，這次大金空調捐贈冷暖氣給特教班學校，並非在中央「班班有冷氣政策」才開始捐贈，是之前就做好的捐贈安排，他認為全球氣候異常，在天氣燠熱情況下，如大人都能在辦公大樓吹冷氣，孩子應該也有冷氣吹，中央已做了「班班有冷氣」政策。

或許很多家長會質疑不過就裝個冷氣，為何要花這麼久時間？劉和然解釋，很多學校老舊，單單電力系統改善就要花費很多成本及時間，「新北絕對會往前衝，明年2月讓政策達標。」

大金空調台灣總代理總經理林鴻志表示，和泰環境永續基金會長期關懷弱勢團體及投入教育環境的改善，以實際行動落實企業社會責任，捐贈以特教動態教學空間使用為主，例如生活教室、知動教室或職業相關教室，讓學生在恆溫舒適的環境下穩定學習，家長及師長也更安心，並現場宣布加碼捐贈空氣清淨機，因為特教班學生容易不舒服、感冒，空氣清淨機讓他們在教室內活動可以更舒適。

受贈的三民高中彭盛佐校長說，新北市結合企業的力量，淘汰老舊冷氣機，提供給學校的孩子們安全、舒適的空間，特別給予特殊需求的孩子關愛，從學生喜悅的表情，感受到這一份愛心是如此有溫度。

教育局指出，延續中央冷氣專案計畫，將302校分組為71群，以大校併小校、都市併偏鄉方式，發包電力系統設計和工程，並裝置校園能源管理系統(EMS)，讓冷氣使用更符合環保節能與智慧管理，另藉由雲端整合與AI用電分析，與永續環境推動間取得平衡點，落實新北市「低碳城市」，也提供師生舒適優質的教學與學習空間。