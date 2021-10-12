共機在本月初大舉擾台後，中共領導人習近平與總統蔡英文日前透過公開演說隔空喊話，國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤表示，蔡習的談話交集反映出兩岸和平是共同利益，當前台海局勢呈現「兵兇無戰危」。

馬振坤認為，明年中共20大之前，共軍機艦會持續侵擾台灣海空域，並逐步加大對台灣的軍事壓迫，最終目的是把國軍海空防縱深壓迫到領海外緣。不過共軍並沒有要把緊張局勢升高成為武裝衝突的意圖，甚至會主動避免擦槍走火的意外。

馬振坤說，習近平在10月9日的演說透露出三個訊息，第一是強調堅持和平統一的基本方針，目前無意以軍事手段全面犯台；第二是嚴辭警告台獨分裂，並且不容外來干涉，而這兩點是習近平對台政策的底線；第三是希望兩岸關係仍維持和平發展局面，因為習近平仍有內部問題要處理。

在美中關係方面，馬振坤指出，中美針對台海安全似乎做出了某種形式的諒解，雙方理解在台灣問體的立場與紅線，不致誤判對方機艦在台海活動意圖。

他進一步指出，中美出現非意圖性衝突的機率是下降的。美方會明白中共加大軍事施壓的力度，但是為了嚇止台獨，還不會有具體軍事侵犯台灣的態度；中共也了解美方相當堅持對台灣安全的承諾，這個美方不會退讓，但現階段美軍不會針對共機空域擾台作出實質反制。

他又說，過去一年多來，國軍展現防衛戰力，在共軍侵擾海空域的挑戰下，國軍相關部隊臨戰經驗日趨成熟，更能夠冷靜面對共軍挑釁。國軍面對共軍侵擾所展現出的防衛戰力，也是共軍不敢輕啟戰端的考量，就算共軍作戰實力大於國軍，但經過一年多的試探也了解到國軍有一定防衛力量。

馬振坤強調，習近平提到和平統一，小英國慶談話提到期待兩岸關係和緩，這是兩岸領導人的談話交集，反映出兩岸和平是共同利益，中共停止對台灣是壓迫，兩岸關係才能重回正軌。