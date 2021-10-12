圓規颱風外圍環流影響，花蓮連夜下起大豪雨，不時有間歇性強勁風勢，且清晨4時許，雷聲轟轟作響，驚醒不少民眾，連接台9線及台11線的瑞港公路，經一夜強風豪雨，邊坡土石坍方，警方已拉起封鎖線封閉道路，相關單位也趕緊派員處理，預計中午12點排除落石與樹木。

花64線瑞港公路起點於的瑞穗鄉瑞北村，終點於豐濱鄉大港口，是連結花東縱谷台9線與東海岸台11線的東西向重要道路，今上午有民眾向警方通報花64線14公里處道路坍方，影響東西向通車，鳳林警分局奇美派出所長鄭銘峰立即派員前往現場處理。

颱風影響，花蓮連夜下起大豪雨，連接台9線及台11線的瑞港公路，經一夜強風豪雨，邊坡土石坍方，警方已拉起封鎖線封閉道路，相關單位也趕緊派員處理，預計中午12點排除落石與樹木。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方發現現場坍方已造成交通受阻，除已執行預防性封路，由瑞穗分駐所於花64線東側0公里處及港口所於西側23公里處，設置封鎖線及警告標示，提醒用路人改道以確保行車安全，同時也調派警力實施交通管制，並通知施工單位派員處理，預估今天12點左右可以排除現場狀況。

由於瑞港公路毗鄰山坡、蜿蜒崎嶇，常因豪大雨，導致邊坡土石鬆動，造成落石坍方及樹木傾倒等現象發生；鳳林分局長簡龍宏呼籲，民眾務必配合警方及相關單位管制作為，切勿貪圖方便強行通過，以免發生危險，並請隨時注意路況資訊，同時放慢車速，以策安全。