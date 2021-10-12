大陸山西3日以來，受持續強降雨影響，多地出現內澇、地質災害、洪水等災情，防汛救災相關情況。（中新社）

大陸山西3日以來，受持續強降雨影響，多地出現內澇、地質災害、洪水等災情，防汛救災相關情況。（中新社）

大陸山西3日以來，受持續強降雨影響，多地出現內澇、地質災害、洪水等災情，防汛救災相關情況。山西省政府12日召開記者會說明防災應急回應。此輪降水致山西省11市76個縣（市、區）共175.71萬人受災，12.01萬人緊急轉移安置，284.96萬畝農作物受災。直接經濟損失50.29億元（人民幣，下同，約合新台幣216.25億元）。受降雨影響停工、停產、限產煤礦的60座煤礦，開工率逐步提升，恢復生產，較大陸國慶期間已陸續恢復。

新聞發布指出，10月2日至7日，山西出現有氣象記錄以來最強秋汛，多地遭遇時間久、範圍廣、強度大的降雨天氣，山西平均降水量119毫米，最大為山西臨汾大寧縣降水量達285.2毫米。

受持續強降雨影響，山西省內37條河流發生洪水，高速公路、國省幹線、鐵路運行受到一定影響。汾河新絳段，烏馬河清徐段，磁窯河汾陽段、孝義段等多處發生決口，南同蒲線祁縣昌源河大橋橋台被衝垮，枕木懸空，導致列車停運。

截至目前，此次強降雨共致山西11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災，因災死亡15人，失蹤3人，緊急轉移安置12.01萬人，農作物受災面積357.69萬畝，倒塌房屋1.95萬間，嚴重損壞1.82萬間，直接經濟損失50.29億元（人民幣，約合新台幣216.25億元）。

大陸《證券日報》報導，山西焦煤、晉控煤業、潞安化工、華陽新材、永泰能源、蘭花科創等上市公司所屬煤礦目前均處於正常生產狀態。因事故停產的臨汾鄉寧地區煤礦已恢復生產，且山西地區受降雨影響的停、限產的煤礦開工率逐步提升，產量較大陸國慶期間已陸續恢復。

據大陸國家統計局資料，2020年，山西省原煤產量10.63億噸，是全大陸第一大產煤省份。9月29日，山西省與其保供的14省區市對接簽訂四季度煤炭中長期合同，按照相關要求，中央駐晉煤炭企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧5個省市，涉及煤炭保供量達5500萬噸。