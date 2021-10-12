屏東地檢署今年8月中旬偵辦高雄市刑大郭姓和林姓2名偵查佐涉嫌勾結徵信社及戶政人員洩漏個資案，收押2偵查佐、3名業者及1名戶政員；檢方擴大偵辦後，收押者又咬出岡山分局因另案已遭停職的林姓小隊長也涉入其中，檢方上周約談林後，以涉嫌重大向法院聲押獲准，成為高雄警收押的第3人，據了解，被收押的林姓小隊長曾屢次破獲重大槍毒案，可說是緝毒英雄，停職中又遭收押，另曾和他共事的同仁不勝唏噓！

涉及洩漏個資案遭收押的郭姓和林姓2名偵查佐，因涉犯貪污治罪條例案件，經屏東地方法院裁定羈押後，高雄市警局呈報市府後，已由人事處先宣布施以「停職」處分。

刑事局偵辦1件「仙人跳」案件時，發現高雄市刑大郭姓偵查佐涉洩密個資給徵信業者，報請屏東地檢署指揮後，廉政署南部地區調查組8月中旬搜索涉案的郭姓及苓雅分局的林姓偵查佐、邱姓戶政人員及徵信社巫姓、黃姓及伍姓人員等人住居所與辦公處所，檢方偵訊後，認為郭姓和林姓偵查佐、邱姓戶政人員及巫姓、黃姓及伍姓徵信業者等6人涉嫌違反貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪嫌、洩漏國防以外應秘密的事項及違反個人資料保護法等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

檢方持續擴大偵辦，事隔近2個月後，傳出被收押者咬出岡山分局1名因另案停職中的林姓小隊長也涉案，檢方約談林男後，以涉嫌重大，聲押獲准；據了解，被收押的林姓小隊長爭議事件不只一樁，去年曾因捲入一起股東糾紛案，因力挺其中一方，利用職權對另一方執行假扣押，遭對方控告圖利他人，因此停職；林姓小隊長在分局任內曾偵破多起槍械及毒品案，被譽為「緝槍毒的英雄」，豈料，因案停職又因涉露個資遭收押，毀譽參半。

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