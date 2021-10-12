雲林縣肉品市場為打響雲林豬肉品牌，成立「雲饗豬」品牌，經過1個月試賣反應熱烈，12日正式上市，並設置「雲饗豬展售教育館」做為展售窗口，其產品具備零瘦肉、無藥物殘留、2項以上認證等特點，打造豬肉界的精品。

雲林縣肉品市場12日舉行「雲饗豬」品牌上市記者會，由雲林縣長張麗善、肉品市場總經理黃加安、養豬業者、加工業者共同與會，市場入口處的「雲饗豬展售教育館」，除了展售相關產品，也提供各種豬肉資訊，讓消費者深入了解雲林豬肉的優點。

打造豬肉界的精品，雲林縣長張麗善（右三）宣布「雲饗豬」正式登場。（張朝欣攝）

張麗善表示，雲林縣為全台養豬大縣，為了替消費者把關，縣政府於2018年底即全面禁止廚餘養豬，並成立零瘦肉精聯盟，此次推出「雲饗豬」品牌，就是要讓民眾可以選擇最優質的豬肉產品，不用擔心吃到含瘦肉精、有非洲豬瘟的豬肉。

黃加安說，「雲饗豬」從生產端、屠宰端、分切端，均經過嚴格把關，產品特色包括無藥物殘留與零瘦肉精、友善動物的飼養環境、加工業者需取得產銷履歷、CAS、HACCP、ISO22000其中2項以上認證，以及肉品市場掛保證的精品豬肉。

縣農業處處長吳芳銘指出，歡迎老饕們來雲林購買「雲饗豬」優質豬肉產品，目前雲林縣推出「振興經濟現金回饋方案」，民眾搭配五倍券消費，只要累計消費滿500元以上，便可以憑發票兌換發票金額10％現金回饋，絕對吃得安心又超值。

吳芳銘說明，「雲饗豬」品牌定位為「豬肉界精品」，所以必需有自己的商標方便消費者辨識，目前已申請商標中，未來會訂定申請授權的作業規範，吸引更多廠商加入，把「雲饗豬」的理念發揚光大。