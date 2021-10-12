蔡英文總統10日在雙十國慶大會演講拋出「四個堅持」，包括「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對此，資深媒體人趙少康表示，蔡英文把民進黨的台獨主張放到國慶演說中，是把中華民國工具化，用中華民國來刺激大陸，且蔡英文事先根本沒有跟在野黨協商過，這不是吃在野黨的豆腐？

對於蔡英文在國慶演說中的「四個堅持」，趙少康今（12日）在臉書發文表示，實際就是1999年民進黨「台灣前途決議文」的重點，蔡英文把民進黨的台獨主張放到國慶演說中，還要在野黨團結一致支持，蔡英文事先根本沒有跟在野黨協商過，就霸王硬上弓的要在野黨活活吞下，這不是吃在野黨的豆腐？

趙少康痛批，蔡英文一面喊話要對岸自制，不要製造衝突，一面就這樣把中華民國推上兩岸檯面，是真的想降低兩岸緊張和支持中華民國嗎？趙直言，當然不是，蔡只是向大陸領導人習近平叫板，把中華民國工具化，用中華民國來刺激大陸，當大陸不承認中華民國時，蔡英文就用中華民國來跟大陸對幹，但在台灣內部大家期待蔡英文使用中華民國稱號的時候，蔡就偏偏用：台灣、這個國家，或中華民國台灣。

趙少康更喊話，如果蔡英文像國民黨一樣，真心支持、愛護中華民國，就應該對內對外態度一致，公開宣示民進黨放棄台獨主張，不再追求台灣獨立，「中華民國就是我們的國家，中華民國就是我們的國號」，而不是被民進黨借殼上市、「暫時借用」的名稱；否則中華民國只是民進黨對外鬥爭、對內騙取選票的工具。