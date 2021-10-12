12日最新統計資料，英國消費者在9月的支出增幅，是自2021年元月以來最小的，因當地民眾憂心燃料短缺問題。

英國零售協會(BRC)12日表示，9月消費者在零售方面支出缺少動力，與2020年同期相比僅增0.6%，遠低於8月年增3%。BRC認為，目前英國因燃料有缺乏之虞，加上天氣濕冷不舒服，會波及到10月下旬表現，因此會影響到如家具與家居生活用品等大宗採購項目。

9月期間，因為運油車司機不足造成油料供應中斷，英國很多地方都出現恐慌性燃油搶買行為。根據金融信用卡業者Barclaycard調查，與疫前2019年9月相比，英國民眾的燃料支出竟大增11.1%，創兩年多單月最大增幅。同時，對金融信用卡的整支出也成長13.3%。

近半接受Barclaycard的受訪者表示，現在超市貨架上什麼都缺，其中的18%甚至認為，要買到想買的新鮮蔬果快要變成一種奢求。Barclaycard指出，非必須用品的支出增幅趨緩，表示通膨之下，部分消費者開始只購買必要性的商品。

同時，幾乎是全部的受訪民眾都擔心，自己家庭經濟會受到通膨影響，能花費的錢變少。因此，對景氣樂觀比例也從8月的37%減至9月的31%。

不過，好消息是之前受到新冠病毒嚴重侵害的產業，像是酒吧餐飲業、電影院、戲劇院甚至音樂廳的營收有增加趨勢。至於另幾個新冠苦主旅行社與航空公司等，業務衰退規模也逐漸縮小中。