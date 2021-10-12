勤美(1532)受惠建案進入認列高峰期，9月自結營收攀高至21.87億元，年增82.66%，月增31.38%；第三季自結營收達56.47億元，比第二季的約33億元大增約7成，前9月營收125.73億元，年增56.37%。

勤美第三季營收明顯增溫，兩大事業包括金屬成型、建設事業的業績均成長，第四季兩大事業持續熱絡，將支撐第四季業績表現，尤其建案下半年進入認列高峰期，建設事業全年業績預估可比去年幾近倍增，將成為帶動今年獲利成長的主要動能。

勤美去年全年營收約131.81億元，其中，金屬成型營收約99億元，建設事業營收約26億元。今年全年來看，隨著第三季起逐步認列建案收入，第四季進入認列高峰，全年建案認列業績上看50億元以上，比去年增近一倍。

金屬成型事業方面，目前每月營收約為10億元，今年營收估約120億元，比去年增長約20%；此外，隨著報價轉嫁原物料成本，下半年金屬成型事業的毛利率可望比上半年的2成逐步提升。

勤美今年兩大事業金屬成型、建設事業的業績均成長，因建案毛利高，整體獲利增幅比營收增幅將更大，法人推估，勤美今年EPS挑戰近3元水準，將較去年的1.47元成長。