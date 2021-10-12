今(12)早8點30分氣象局已解除圓規海上颱風警報，但圓規颱風的外圍環流雨彈仍持續轟炸，氣象局也發布宜花東大豪雨，新北、台中、屏東豪雨，基隆、台北、桃園、新竹縣、南投、高雄大雨特報，一共12縣市都發布豪大雨警戒，最新氣象資訊一起來聽。

隨著「圓規」颱風明後天遠離，緊接著周六晚上起至下周一入秋以來最強的一波東北季風接力南下，天氣降溫轉涼，北台灣空曠地區最低溫下探16度，迎風面北部、東北部及東部3地區有局部雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周六晚上起至下周一(16至18日)將有入秋以來最強一波東北季風南下，氣溫逐日下降，天氣有感轉涼，北台灣秋意濃，空曠地區最低溫降至16、17度；降雨方面則是迎風面的北部、東北部及東部有局部雨，背風面西半部晴朗穩定。

氣象局也表示，周六（16日）東北風增強，北台灣天氣稍轉涼，周日、下周一（17日、18日）受東北風影響，北台灣天氣有感降溫，東北部地區有短暫陣雨，北部及花東地區也有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

至於近日天氣，氣象局表示，周三、周四（13日、14日）水氣仍偏多，大環境為東北風，北部、東半部整天斷斷續續有短暫陣雨，其中東半部有局部大雨機率，中南部偶有局部短暫陣雨，不過整體雨勢上會逐漸減緩。周五（15日）水氣稍減，北部、東半部偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有雷陣雨。