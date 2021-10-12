世界衛生組織（WHO）昨（11）日建議，免疫功能低下的人應該追打第3劑疫苗，除此之外，完整接種過大陸科興、國藥疫苗的60歲以上長者也應施打加強針。

美國FDA支持65歲以上長者接種輝瑞/BNT加強針。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，世界衛生組織免疫專家戰略諮詢小組（SAGE）昨日建議，先前已經接種過獲世衛批准疫苗的免疫功能低下族群，應該追打第3劑疫苗，因為這類人在接種標準劑次後，出現突破性感染的風險較高。目前世衛批准緊急使用的新冠疫苗包括輝瑞/BNT、莫德納、AZ、印度版AZ「Covishield」、嬌生、科興、國藥疫苗。

世衛官員先前已經表態，支持讓免疫功能低下的族群追打第3劑。

除此之外，世衛專家小組也建議完整接種過科興（Sinovac）、國藥（Sinopharm）疫苗的60歲以上民眾，在接種完第2劑的1至3個月後追打第3劑疫苗。

世衛專家特別點名科興與國藥疫苗，主要是基於拉丁美洲的研究，那些研究顯示民眾在接種一段時間後，效果較不好。

上周參與為期5天閉門會議的世衛專家奧巴赫（Joachim Hombach）指出，「數據明確顯示，在施打2劑後，年紀較長的組別疫苗表現較不好。」額外接種第3劑疫苗能夠提供較強的免疫反應。

世衛建議，採用科興與國藥疫苗的國家，政府應該優先盡可能讓更多長者接種2劑疫苗，之後再安排施打第3劑。

專家小組強調，追打第3劑疫苗的原因，應該是基於這些人在完整接種疫苗後，不太可能對疫苗產生充分反應，而且是重症的高風險族群。

專家小組會作出上述聲明，是因為世衛仍舊反對擴大讓所有民眾追打第3劑疫苗，目前包括以色列等多國已經批准讓健康成人施打加強針。

疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）強調，專家小組的建議，和讓會對疫苗產生充分反應的族群追打加強針的政策完全不同。

她補充說明，目前世衛尚未決定是否建議已經完整接種疫苗的健康成人追打加強針，專家小組將於11月11日檢視加強針的全球數據。