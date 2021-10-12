大陸國家發展改革委今（12）日發布關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知，擴大市場交易電價上下浮動範圍，將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過10％、下浮原則上不超過15％，擴大為上下浮動原則上均不超過20％，高耗能企業市場交易電價不受上浮20％限制。電力現貨價格不受上述幅度限制

通知提出，有序放開全部燃煤發電電量上網電價，燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在「基準價+上下浮動」範圍內形成上網電價。現行燃煤發電基準價繼續作為新能源發電等價格形成的掛鉤基準。

通知提出，避免不合理行政干預，各地要嚴格按照國家相關政策要求推進電力市場建設、制定並不斷完善市場交易規則，對電力使用者和發電企業進入電力市場不得設置不合理門檻，不得組織展開電力專場交易，對市場交易電價在規定範圍內的合理浮動不得進行干預，保障市場交易公平、公正、公開。

國家發展改革委將會同相關部門進一步加強指導，對地方不合理行政干預行為，透過約談、通報等方式及時督促整改。