大陸國家發改委官網12日發布《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知發改價格》指出，將按照電力體制改革「管住中間、放開兩頭」總體要求，有序放開全部燃煤發電電量上網電價，擴大市場交易電價上下浮動範圍，推動工商業用戶都進入市場，並於10月15日起正式實施，進而推動構建新型電力系統，助力碳達峰、碳中和目標實現。

具體政策上，燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在「基準價＋上下浮動」範圍內形成上網電價。燃煤發電市場交易價格浮動範圍，將由現行的上浮不超過10％、下浮原則上不超過15％，擴大為上下浮動原則上均不超過20％；高耗能企業市場交易電價不受上浮20％限制。

而電力現貨價格不受上述幅度限制，現行燃煤發電基準價也繼續作為新能源發電等價格形成的掛勾基準。

此外，還要全面推進電力市場建設。加強政策協同，推進工商業使用者全部進入電力市場需要，進一步放開各類電源發電計畫；健全電力市場體系，加快培育合格售電主體，豐富中長期交易品種，加快電力現貨市場建設，加強輔助服務市場建設，探索建立市場化容量補償機制等。